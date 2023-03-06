Весь Чкаловск и несколько улиц в Калининграде останутся без света 6 марта

В Калининграде на нескольких улицах в понедельник, 6 марта, планируют отключить электричество.

Так, сегодня в связи с модернизацией оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Куприна 17 К-1, 2 (д/с № 133)

ул. Белибейская 3-5, 7-9, 11-13, 15-17, 27-29, 31-33, 35-39, 8-10, 12-18, 20-26

ул. Аксакова 64-88

ул. Бежецкая 1-7, 2-8

ул. Краснопрудная 1-43, 45-55, 46, 48, 50

пр-кт Московский 229

пр-кт Московский – ул. Миклухо-Маклая (светофор)

ул. Ладушкина

пер. Ладушкина

ул. Бабушкина

ул. Качалова

ул. Можайская

пер. Можайский

ул. Малиновая 1, 3

ул. А. Суворова 140

ул. Ген. Павлова 14-22, 30а

ул. Октябрьская 39, 41а, 63а

ул. А. Суворова 53, 55, 57, 59, 54, 56

ул. Мусорского 74

ул. Нарвская 56, 58.

Кроме того, по данным пресс-служба мэрии города, до 15.00 в связи с ремонтными работами в Чкаловске света не будет на всех улицах.

До 18.00 отключат светофор на пересечении Московского проспекта и улицы Миклухо-Маклая.

Холодное водоснабжение в связи с ремонтом будет отключено с 12.00 до 15.00 по адресу: ул. Рокоссовского, 20. С 10.00 до 17.00: ул. Фрунзе, 26а-44. С 10.00 до 13.00 по адресу: ул. К. Маркса, 1.