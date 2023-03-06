В Калининграде задержан грузчик, который вскрывал почтовые посылки и забирал ценности

. Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

В Калининграде 25-летний парень, работая грузчиком магистрального сортировочного центра, потрошил посылки. Несколько дней подряд он вскрывал посылки граждан и похищал их содержимое. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Добычей злоумышленника стала брендовая туалетная вода и косметические средства общей стоимостью около 40 тыс. рублей.

Сотрудники калининградской транспортной полиции раскрыли кражу, возбуждено уголовное дело.

Грузчику грозит лишение свободы на срок до двух лет.