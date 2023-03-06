Житель Саратова устроил дебош в калининградском кафе

Вечер в кафе на улице Герцена в Калининграде закончился плохо для жителя Саратовской области. Он был задержан в итоге сотрудниками Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, 47-летний мужчина отдыхал в заведении и распивал спиртные напитки. После очередной порции спиртного гость перестал себя контролировать.

«Он стал вести себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала и приставал к остальным отдыхающим, стараясь развязать с ними драку», - рассказали очевидцы.

В кафе в итоге сработала кнопка тревожной сигнализации, по сигналу прибыли росгвардейцы. Посетителя доставили в отделение полиции.