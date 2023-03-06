В Калининграде подорожали подержанные автомобили

Автомобили с пробегом в Калининграде подорожали. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто», которые проанализировали динамику цен на авто с пробегом.

Средняя цена автомобилей с пробегом в городе за период с 1 января по 19 февраля составила 850 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с концом 2022 года (периодом с 1 ноября по 19 декабря) на 6,3%.

«Мерседесы» подорожали на 4,7%, «Фольксвагены» - на 4,3%, «Ауди» - на 6,3%.

Отмечается, что и спрос на авто с пробегом стал на 5,8% выше, чем в прошлом году.

В топ-5 брендов, пользующихся самым высоким спросом на рынке автомобилей с пробегом в Калининграде, в период с 1 января по 19 февраля вошли Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi и Toyota.