Калининградец снял со счета подруги 120 тыс рублей, пока она отвлеклась на застолье

Неприятность произошла с 24-летней калининградкой: она, проверяя состояние банковского счета, обнаружила пропажу 120 тыс рублей.

Девушка вспомнила, что недавно что-то отмечала с приятелем, заподозрила его и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Гурьевска, которые занимались делом, установили обстоятельства пропажи денег.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, друг калининградки смог перевести деньги, используя мобильник потерпевшей, в ходе совместного распития спиртных напитков.

Улучив подходящий момент, он без согласия подруги взял ее телефон и перевел деньги на счет знакомого, а впоследствии обналичил и потратил на собственные нужды.

Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний знакомый девушки.