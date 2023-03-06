В Калининградской области выявили 156 новых случаев коронавируса

В Калининградской области ха сутки выявили 156 новых случаев коронавируса. При этом госпитализировали всего 19 человек. Один большой скончался. Выздоровело 141.

Данные приводит федеральный оперативный штаб.

Увеличение заболеваемости отмечено в 57 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по стране.

Всего же по состоянию на 6 марта в стране выявлено 11 163 новых случая. Умерло за сутки 38 человек.

Количество госпитализаций за сутки составило 615 человек.

Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ.