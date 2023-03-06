Калининградская самбистка выступит на чемпионате Европы по самбо

Анжела Гаспарян. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская самбистка Анжела Гаспарян квалифицировалась на чемпионат Европы по самбо – 2023. Отбор прошел накануне в Перми, где соперничали больше 650 спортсменов из 71 региона России.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, вице-чемпионкой среди женщин массой свыше 80 кг стала чемпионка России 2017 и 2022, обладательница серебряной медали чемпионата мира 2022 Анжела Гаспарян.

Наша землячка провела четыре поединка, победив в трех подряд соперниц из Уральского и Приволжского федеральных округов. В финале сильнее оказалась Жанара Кусанова из Оренбургской области.

Теперь калининградка отправится на апрельский чемпионат Европы в Израиль.

«Решением международной федерации самбо российские спортсмены допущены к выступлениям на международной арене в нейтральном статусе», - отметили в министерстве спорта.