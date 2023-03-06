Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 марта 2023 14:23

Житель Полесского района разбил голову мужчине, который избил его жену

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жителя Полесского района будут судить за то, что он ударил битой обидчика своей супруги – уголовное дело уже поступило в суд.

Инцидент случился в праздничный день, 1 января 2023 года, в одном из домов на ул. Молодежной в поселке Февральское под Полесском.

Как сообщает пресс-служба областного суда, местный житель хотел отомстить за избиение супруги, нанес сопернику один удар деревянной битой по голове. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.

Действия мужа квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.