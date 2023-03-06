В Калининграде в жилом доме обнаружили незаконный дом престарелых

В Калининграде в жилом доме на ул. Третьяковской организовали пансионат для пожилых людей и инвалидов «Золотая пора». Как установила прокуратура области, люди, в том числе без возможности самостоятельно передвигаться, находились там круглосуточно.

Сообщается, что использование объекта было опасно, поскольку помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры, деятельность незаконно организованного пансионата для инвалидов была прекращена.

Учреждение прекратило деятельность.