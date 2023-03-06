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НовостиОбщество6 марта 2023 16:10

На доме на ул. Нарвской восстановят старую хаусмарку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде начался ремонт фасада дома № 33-37 на ул. Нарвской. Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта, во время работ внимание будет уделено деталям и архитектурных элементам.

«Кладка с узорами есть на входных группах ремонтируемого дома. После очистки кирпича от слоев краски откроется его настоящий цвет и крыльца станут настоящей визитной карточкой дома! Еще одна особенность дома - хаусмарка. Она требует очистки», - рассказали в Фонде.

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Отмечается, что исторические двери здания не сохранились, поэтому в планах установить новые, воссоздав их по архивным материалам.

С собственниками коммерческих помещений в этом доме 30-х годов будут договариваться о том, чтобы привести вывески к единообразию.