Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 16:20

Прокуратура заинтересовалась ДТП на Мамоновской трассе, в котором пострадала 13-летняя девочка

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Московского района Калининграда взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с 13-летней школьницей.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в утреннее время на Мамоновском шоссе вблизи пос. Прибрежный на проезжей части 35-летний водитель автомобиля БМВ сбил девочку.

Ребенка с серьезными травмами госпитализировали.

В комментариях под постом УМВД написали о том, что в том месте трассы есть проблемы с пешеходными переходами.