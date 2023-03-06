Прокуратура заинтересовалась ДТП на Мамоновской трассе, в котором пострадала 13-летняя девочка

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Московского района Калининграда взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с 13-летней школьницей.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в утреннее время на Мамоновском шоссе вблизи пос. Прибрежный на проезжей части 35-летний водитель автомобиля БМВ сбил девочку.

Ребенка с серьезными травмами госпитализировали.

В комментариях под постом УМВД написали о том, что в том месте трассы есть проблемы с пешеходными переходами.