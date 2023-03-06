В калининградской библиотеке устроили девичник

Девичник устроили в субботу, 4 марта, в калининградской библиотеке имени Чехова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда. Вечеринка была посвящена Международному женскому дню.

Для гостей работала тематическая фотозона, книжные выставки «Сила женственности» и «Женщины в истории России», творческая выставка дизайнера Лианы Сафаровой. Участницы состязались в знании фактов о великих женщинах, создали собственную картину в технике правополушарного рисования, оригинальную шляпку-игольницу и освоили новые приёмы макияжа.

Завершился праздник концертом калининградского певца Рагнара Рейна.