Калининградские производители начали переговоры о поставках продукции в сеть «Ашан»

Состоялась встреча представителей калининградских производителей и федеральной сети «Ашан Ритейл Россия». Как сообщает пресс-служба правительства региона, возможностью сотрудничества с одной из крупнейших торговых сетей заинтересовались более 45 компаний региона. Среди них - «Агрофабрика «Натурово», «Русский хлеб», ресторан «Мушкино», кондитерская фабрика «Шоколатье», компании «Максифиш», «Кенигсбергский марципан», производитель гостиничной косметики «Спринг», а также десятки небольших фермерских хозяйств.

- Сейчас процессы переговоров находятся на начальном этапе – заполнение анкет на сайте АШАН. Однако отмечу большое количество интересных предложений из Калининградской области по свежим продуктам, овощам и фруктам, бакалее, растительному маслу, соусам, молочным и кондитерским изделиям, заморозке. Кроме того, местные производители выразили заинтересованность в сотрудничестве с АШАН по выпуску товаров категории СТМ – собственной торговой марки, - отметила директор департамента закупок «Ашан Ритейл Россия»Жанна Гайдушняк.

Auchan Retail – крупная торговая сеть, представленная в 17 странах мира. Первый гипермаркет в нашей стране открылся 28 августа 2002 года в Мытищах. По данным компании, 80% товарах в сети поставляются отечественными производителями.