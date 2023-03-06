В Калининградском зоопарке реконструируют центральный вход

Центральный вход в Калининградский зоопарк со стороны проспекта Мира ждет реконструкция. Об этом Interfax сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

- Мы работаем и над проектом реконструкции центрального входа в зоопарк, которого он давно лишился. Сейчас это наша боль – посетители вынуждены стоять в очереди, которая порой растягивается до автобусной остановки, - отметила Соколова. - Когда я пришла в зоопарк 11 лет назад, посещаемость была порядка 230 тыс. человек в год. Последние два года это уже более 600 тыс. Есть предпосылки, что мы может подойти и к миллионному посетителю, поэтому входное пространство, которое сегодня является узким горлом, ограниченным мостом и оврагом, надо переделывать.

Отметим, что в целом в нынешнем виде центральный вход в зоопарк существует с 30-х годов прошлого века, когда была выполнена реконструкция по проекту архитектора Зигфрида Зассника. После войны были внесены многочисленные косметические изменения, в том числе – были установлены скульптуры животных над кассами.