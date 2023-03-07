Житель Кемерово устроил дебош в самолете Калининград - Москва

Инцидент случился в «Храброво» на борту самолета, вылетающего из Калининграда в Москву. 40-летний житель Кемеровской области начал конфликтовать с одним из пассажиров, матерился и отказывался вести себя прилично.

Экипаж самолета сообщил о происходящем и на борт поднялись сотрудники транспортной полиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина был препровожден в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте.

За мелкое хулиганство пассажиру придется ответить. Санкцией статьи предусмотрен штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.