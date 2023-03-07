В Калининградскую область к 8 марта привезли больше 280 тонн цветов

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Фото: Таможня Калининградской области
В Калининградскую область в преддверии 8 марта привезли крупные партии цветов – всего более 280 тонн. Об увеличении потока цветочной продукции сообщает пресс-служба областной таможни.
«С 1 февраля по 2 марта в регион ввезли 285 тонн свежесрезанных цветов. Для сравнения, в январе в регион прибыло 66 тонн этой продукции», - отметили в пресс-службе.
Свежие цветы везут в Калининград из Евросоюза, Кении, Нидерландов, Польши, Колумбии, Италии.
Самыми популярными цветами стали розы и хризантемы, также завезли гвоздики, лилии, орхидеи и тюльпаны.