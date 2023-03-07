На каких дорогах в Калининградской области разместят радары на неделе с 7 по 20 марта

Названы места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области с 7 по 20 марта.
По данным пресс-службы «Безопасного города», камеры будут установлены:
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;
На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
На 19 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
Автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачево;
На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
На 64 километре «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
На 1 километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону пос. Люблино;
На 7 километре автодороги «Чкаловск-Люблино-Взморье» в сторону микрорайона Чкаловск;
На 58 километре автодороги «Гвардейск-Неман» в сторону госграницы
Калининград ул. Планерная
На 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское
На 2 километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый
Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».