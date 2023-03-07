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НовостиОбщество7 марта 2023 9:18

Калининградки назвали самые необычные подарки, которые они получали на 8 марта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Самые необычные подарки к 8 марта назвали женщины в Калининграде. Тут лидируют комнатные растения и домашние животные.

Среди других необычных подарков калининградки называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

По данным опроса сервиса SuperJob, для 11% женщин запоминающимся подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 8% самым необычным презентом назвали домашнего питомца. Для 5% неожиданным подарком стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь.

По 4% назвали путешествие, посуду и бытовую технику.