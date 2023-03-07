Где в Калининграде не будет электричества и воды 7 марта

В Калининграде во вторник, 7 марта, в связи с модернизацией оборудования электроснабжение будет отключено до 18.00 по адресам:

ул. Ген. Толстикова 19,21-27,39-43,47

ул. Л. Иванихиной 2б,

ул. У. Громовой 107-121,127,129

ул. Н. Карамзина 2,4

ул. Н. Карамзина 40

ул. У. Громовой 99,99а,105-115,105б,123,125, 132

ул. Ген. Толстикова 43

ул. Хрустальная 3

ул. Лиловая 1

ул. Серж. Мишина 1,3,8

ул. Тенистая аллея 26а,28-36

ул. Брусничная 2,2б5-13,12-20,18(д/с Лисенок),21а-б,21-27

ул. Тенистая аллея 40

ул. Краснокаменная 11-15,12-18,12а-б,21а,23-23а,24,24а

ул. А. Невского 154-160,179-183

ул. Дюнная 5,7,12-14

ул. Белгородская 7-7а (д/с№ 64)

ул. Летная 1-3

ул. Аллея смелых 72,74.

Также до 15.00 в связи с ремонтными работами электроэнергии не будет по адресам: ул. Чекистов 97-107,107а,113-139, ул. Авторемонтная 13-19.

По данным пресс-службы мэрии Калининграда, холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено с 08.30 до 18.00 по адресам:

ул. У. Громовой 105,111,115,117,

ул. Ген. Толстикова 19-33,39-43,47-61,

ул. Л. Иванихиной 2-4,

пр-кт Победы 144,

ул. Брусничная 2,2а.

До 16.00 воды не будет на ул. С. Разина 19.