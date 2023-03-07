В Калининграде собирают деньги на лечение студента, которого госпитализировали в Москве

Кирилл учится в МГТУ им. Баумана, успешно изучает робототехнику, несмотря на тяжелейший диагноз Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградец Кирилл учится в МГТУ им. Баумана, успешно изучает робототехнику, несмотря на тяжелейший диагноз «диабет 1 степени (инсулинозависимый)». В феврале его состояние ухудшилось, Кирилла госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии.

Сейчас же объявлен сбор на полный курс специального санаторного лечения, которое медики рекомендуют после стационара. Сумма к сбору – 155 тысяч рублей.

На сегодня стаж заболевания Кирилла – 17 лет, за это время к основному диагнозу добавились осложнения. В специализированном санатории юноше подберут индивидуальное лечение с учётом хронических заболеваний, восстановят работу внутренних органов, откорректируют инсулинотерапию.

Как рассказали в фонде «Берег надежды», тяжелый диагноз мальчику поставили, когда ему был всего год.

Отец Кирилла погиб, когда мальчику было всего 7 месяцев. Мама, работающая учителем в школе, растит сына одна.

Ребенок, несмотря на неизлечимую болезнь, не сдавался и шел вперед: хорошо учился, принимал участие в олимпиадах.

«Пример Кирилла показывает, что ребенок с таким серьезным диагнозом может быть успешен, он может организовать себя так, чтобы жить полноценной жизнью», - отмечают в фонде.