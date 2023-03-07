В Гурьевском районе столкнулись три автомобиля, пострадали два человека

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Фото: УГИБДД Калининградской области
В Гурьевском районе случилось ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась в минувший понедельник, 6 марта.
Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 21-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» на трассе «Первомайское-Менделеево» не уступил дорогу «Мерседесу» с прицепом. Автомобили столкнулись.
После этого произошло столкновение и с автомобилем «Шевроле».
В результате ДТП водитель микроавтобуса «Мерседес» получил телесные повреждения, а 28-летний пассажир «Мерседеса» был госпитализирован.