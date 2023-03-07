В Калининградской области забронировано около 70% отелей на майские праздники

В Калининградской области на майские праздники забронировано порядка 70% отелей. Об этом в эфире «Балтик Плюс» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак

- Порядка 70% броней на сегодняшний момент. Некоторые экскурсоводы мне говорили, что они уже на все майские праздники забронированы, то есть у них уже все группы расписаны. Но это сейчас очень условный показатель: 70-80%. Все будет решаться в последнюю декаду апреля, когда люди будут принимать конкретное решение о том, куда они поедут в отпуск на майские выходные, - сказал Андрей Ермак.

Министр отметил, что глубина бронирования сократилась буквально до 7-5 дней, сильно заранее туристы ничего не выкупают: ни номера в гостиницах, ни экскурсии.