Житель Зеленоградска построил во дворе дома нарколабораторию

Житель Зеленоградска в хозяйственной пристройке во дворе дома оборудовал нарколабораторию. Для этого он еще в 2021 г. получил от знакомых все необходимое оборудование.

В своей лаборатории 20-летний парень умудрился изготовить жидкую смесь, в которой после высушивания содержалось наркотическое средство мефедрон. Смесь он хранил в холодильнике.

Однако, как сообщает пресс-служба областного суда, довести преступный умысел до конца парень не смог – во время обыска у него дома полицейские изъяли жидкость.

На суде житель Зеленоградска вину признал и рассказал о приобретенном так называемом «конструкторе», в котором имеются различные химические вещества, необходимые для производства мефедрона.

Приговором Зеленоградского районного суда злоумышленник осужден на 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.