В Калининградской области от ковида привито 64% взрослого населения

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В Калининградской области за весь период вакцинации, то есть с января 2021 года, от коронавируса привили уже 522 732 человека. Цифру озвучили в региональном минздраве.

«Нарастающим итогом на территорию Калининградской области поступило 824 500 комплектов доз вакцины, использовано более 90 процентов. Охват иммунизацией взрослого населения составляет почти 64 процента, план прививочной кампании выполнен на 80 процентов», - сообщили в минздраве.

В настоящее время на территории области в 26 медицинских организациях региона развернуто 37 стационарных пунктов вакцинации, в лечебных учреждениях сформировано 29 мобильных бригад.

Функционируют три мобильных пункта иммунизации: в торговом центре «Балтия Молл», ТРЦ «Европа» и медицинском пункте вокзала РЖД Калининград-Южный.

Все прививочные пункты полностью готовы к иммунизации пациентов, есть выбор метода проведения вакцинации двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») – внутримышечно или интраназальным способом с использованием специальных насадок-распылителей.