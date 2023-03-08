В Музей Германа Брахерта 8 марта женщин пустят без билета

В Музей Германа Брахерта в среду, в праздничный день 8 марта, объявлен свободный вход для женщин.

Как отмечается в соцсетях учреждения, на 15:00 запланирована экскурсия «Музы Германа Брахерта».

«Герман Брахерт в своих произведениях часто воплощал женские образы: «Нимфа» (1938), «Деметра» (1939), «Несущая воду» (1940), «Ниоба» (1962) – одни из самых известных его работ. Но чьи портреты легли в основу образов? Кто они – музы Германа Брахерта? Об этом и расскажет», - говорят в музее.

В 16:00 состоится творческое занятие «Брошь из ткани своими руками».