Калининградский зоопарк не сможет этой весной принимать на реабилитацию тюленят из Балтийского моря

Зоопарк Калининграда в этом году отказывается от программы помощи тюленям, найденным на побережье Балтики. Животных негде содержать. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова сказала «Интерфаксу».

- К сожалению, в этом году мы не примем тюленят из дикой природы, подобранных на побережье Балтийского моря, как бы нам этого ни хотелось. Объект, где многие годы мы проводили реабилитацию, а это бывший павильон для содержания пингвинов, находится в аварийном состоянии, - сказала директор зоопарка.

Светлана Соколова отметила, что проблема выживания тюленей является «темой федерального уровня, а у нас ею занимаются в основном энтузиасты».

- Я отношусь к ним с большим уважением, но все же считаю, что этой проблеме надо уделять больше внимания, в идеале, подключать механизм государственно-частного партнёрства. Государство могло бы помогать таким инициативным некоммерческим организациям и фондам базовыми вещами – территорией, недвижимостью, но при этом больше внимания уделять контролю работы подобных центров, чтобы обязательно соблюдались все необходимые требования по биологической безопасности. Принцип работы таких центров должен быть таким: спасая, не навредить. Нельзя заниматься спасением и сохранением всех и вся и в одном месте – в этом случае риски занесения самых разнообразных инфекций в среду обитания диких животных очень велики, - сказала директор зоопарка.