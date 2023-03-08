В Калининградской области военные провели учения по ликвидации последствия техногенной аварии

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области прошли учения военных – подразделения радиационной, химической и биологической защиты Балтфлота ликвидировали последствия условной техногенной аварии на предприятии химической промышленности.

В пресс-службе флота отметили, что тренировка прошла в рамках планового полевого выхода.

Условно зараженный участок был оцеплен, на дорогах выставлены посты. Экипажи машин радиационной и химической разведки организовали мониторинг состояния окружающей среды. Военнослужащие отработали по дезактивации и дегазации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения, а также ликвидации последствий техногенной аварии.

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц специальной и военной техники.