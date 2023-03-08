Снег в Калининграде будет идти весь день, может повториться гроза

В праздничный день 8 марта в большей части Калининградской области наблюдаются умеренные и сильные осадки в виде снега/крупы.
Как сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области», местами также наблюдается низовая метель.
«Осадки сохранятся в течение дня, при этом во второй половине суток и вечером ожидаются преимущественно кратковременные заряды», - говорится в сообщении.
Также сообщается о грозовом разряде в Калининграде. Эксперты говорят, что это вполне вероятно в условиях конвективной облачности.
Отмечается, что на дорогах вероятны переметы и снежные заносы.
Водителей просят быть сегодня особенно внимательными.