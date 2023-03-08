Жителя Багратионовска будут судить за то, что его коровы затоптали и съели посевы на чужих полях

Жительница Багратионовского района обратилась в суд. Претензии она высказывает соседу, который плохо следит за своим скотом.

В заявлении истец указала, что с марта 2022 года коровы, быки и телята ответчика заходят на арендуемые истцом земельные участки. Коровы затаптывают и поедают посевы, повреждают находящиеся на участке постройки, а еще и съедают корм домашних животных.

Как сообщает пресс-служба областного суда, женщина просит взыскать компенсацию за уничтожение посевов. Ущерб она оценила в 26,5 тысяч рублей.

Впереди судебное заседание.