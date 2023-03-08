В Калининградской области хотят организовать туристический маршрут «Готическое кольцо»

. Фото: организация «Хранители руин».

В Калининградской области будет запущен туристический маршрут «Готическое кольцо», его разработкой занимается волонтерское движение «Хранители руин». Проект в эфире радио «Балтик Плюс» отметил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Очень хорошая есть идея. Ребята из движения «Хранители руин» придумали хороший проект, который называется «Готическое кольцо». Получается реальный туристический кольцевой маршрут, который они хотят развивать как некий музей под открытым небом. Их логика и философия заключается в том, что, покупая авиабилет в Калининградскую область, вы одновременно покупаете билет в музей под открытым небом, потому что вся Калининградская область является музеем. Нам эта логика очень нравится, она близка, - сказал министр.

По словам Андрея Ермака, власти рассматривают возможности законсервировать, привести в порядок руины.

- Сами руины являются объектом интереса. Не всегда нужно восстанавливать. Восстанавливать нужно там, где это разумно и целесообразно, - сказал министр. В пример он привел Акрополь в Афинах и Колизей в Риме, которые не восстановили до первоначального вида.

- Ценность как раз-таки в историзме руин. Поэтому часть объектов будет просто законсервирована, а часть восстановлена. Там будут музеи, концертные залы и целый ряд проектов, они уже реализуются. К этой программе видим большой интерес со стороны инвесторов, - сказал Андрей Ермак о будущем «Готическом кольце».