Под Полесском столкнулись рейсовый автобус и легковушка

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Серьезная авария случилась 8 марта под Полесском. Столкнулись автобус №345 «Калининград – Большаково» и легковушка.

Фотографии последствий ДТП выложили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Легковой автомобиль получил сильные повреждения, о пострадавших информации пока нет.

«Дорога очень опасная, еще и метель. Обгоны никогда в таких условиях до добра не доводят», - написал один из комментаторов.

«Здесь на обгон не похоже. Замотало и водительской дверью – во встречный автобус...», - предположил другой.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи.