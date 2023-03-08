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НовостиПроисшествия8 марта 2023 13:15

В Гвардейском районе с 6 марта ищут 15-летнюю школьницу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В поселке Сокольники Гвардейского района пропала 15-летняя школьница Светлана Гейните. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте», она ушла из дома еще 6 марта и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Девочка была одета в черную куртку. Черный джинсы и кроссовки. Она плотного телосложения, рост 170 см, русые волосы, голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038, 8(4012) 520-444.