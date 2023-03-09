Калининградская библиотека им. Михалкова подготовила мероприятия к 110-летию поэта

. Фото: мэрия Калининграда

13 марта исполняется 110 лет со дня рождения поэта, драматурга, автора двух текстов Гимна Советского Союза и Гимна России Сергея Михалкова.

В Центральной детской библиотеке имени С. В. Михалкова пройдут мероприятия, посвященные юбилею поэта.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в мероприятиях может поучаствовать каждый.

Программа мероприятий:

9 и 10 марта:

10.30 — литературный час «Дядя Степа Михалков».

10 марта:

11.00 — «Мы читаем Михалкова!»: театрализованное чтение в исполнении семейного театра «Ивашка».

С 10 по 14 марта:

10.00 — обзор «Наш любимый Михалков»;

15.00 — просмотр мультипликационных фильмов по стихам Сергея Михалкова «Любимые герои в книге и на экране».

9 и 11 марта:

14.00 — мастер-класс «Мой щенок».

14 марта:

12.00 — литературный час «Секреты творчества Сергея Владимировича Михалкова».

15 марта:

14.00 — литературная игра по произведениям Сергея Михалкова «Вот компания какая!».