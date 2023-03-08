В Калининграде осудили двух девушек, которые делали тайники с наркотиками

Две калининградки 25-ти и 23-х лет устроились трудиться в интернет–магазин в качестве «закладчиков» наркотиков. Работали они в составе преступной группы: получали от «куратора» задания и сведения о тайниках с наркотиками, готовили отчет о результатах работы по подготовке наркотиков к незаконному сбыту и т.д.

Работать калининградки начали 2022 года, уже будучи потребителями наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба областного суда, приговором Центрального районного суда девушки осуждены к 4 годам 4 месяцам и к 4 годам 6 месяцам лишения свободы соотвественно.

Отбывать наказание обеим предстоит в колонии общего режима.