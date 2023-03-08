В страшной аварии под Полесском пострадала женщина

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В результате ДТП под Полесском пострадала женщина-водитель, также в машине «Киа» находился ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

Сообщается, что на месте работали спасатели поисково-спасательного отряда и отделение пожарно-спасательной части №25.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из искореженного авто. Женщину и ребенка передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, 8 марта в 13:46 от оператора «Системы-112», поступило сообщение, о том, что под Полесском, на участке дороги Полесск-Шолохово произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса.