В Калининграде 8 из 10 учителей высказались против фото- и видеосъемки на уроках

Запрет фото- и видеосъемки на уроках, предлагаемый профильным комитетом Госдумы, одобряют 53% родителей школьников и 80% учителей.

Как сообщает служба исследований сервиса SuperJob, в Калининграде против фото- и видеосъемки на уроках оказался каждый второй родитель и 8 из 10 учителей.

По мнению учителей, съемка на уроках отвлекает и детей, и педагога. Только 10% опрошенных учителей выступили против ограничений, сказав, что им скрывать нечего.

Напомним, в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и ее нужно будет согласовать с администрацией школы и педагогом.