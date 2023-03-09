В Калининградском зоопарке самке ленивца Берди подарили тюльпан на 8 Марта, а она его съела

Берди съела тюльпан с удовольствием. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке самке ленивца по имени Берди на 8 Марта подарили тюльпан. Она любовалась желтым цветком недолго и предпочла не наслаждаться его видом и ароматом, а просто съесть его. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Он вошел к ней утром с букетом в руках. Она засмущалась, вдохнула аромат и... обстоятельно, не торопясь, со знанием дела сжевала весь тюльпан», - рассказали в зоопарке и выложили видео праздничного перекуса.

Специалисты отметили, что тюльпаны не содержат ядовитых веществ, цветки и листья многих сортов съедобны и даже вкусны.

«Любовь Берди к цветам обнаружилась совершенно случайно: в ее вольере мыли смотровые стекла средством с легким цветочным запахом. Обычно неторопливая ленивица тогда проявила невероятную заинтересованность. Эксперимент решили повторить уже с настоящими цветами», - пояснили в зоопарке.