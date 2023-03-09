В Калининграде уголовник ограбил 10-летнюю девочку, а потом поджег дом

В Калининграде заключен под стражу мужчина, ограбивший 10-летнюю школьницу и совершивший поджог частного дома.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник отобрал у 10-летней школьницы мобильный телефон. Об этом полиции рассказала мама девочки.

Сотрудники уголовного розыска задержали негодяя. Им оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления 42-летний калининградец.

Позже выяснилось, что он причастен и к поджогу частного дома, в котором он жил. Повздорив с хозяйкой, не сойдясь в вопросах оплаты аренды, он решил отомстить. Злоумышленник, покидая дом, облил диван горючим, поджег и вылез через окно.

Дом выгорел полностью.

Возбуждено два уголовных дела.