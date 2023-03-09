На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 9 марта

В Калининграде в четверг, 9 марта, запланированы отключения электроэнергии на нескольких улицах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с модернизацией оборудования электроснабжение отключено с 08.30 до 18.00 по адресам:

ул. Краснокаменная 11-15, 12-18, 12а-б, 21а, 23-23а, 24, 24а (также не работает светофор ул. Краснокаменной),

ул. А. Невского 154-160, 179-183

ул. Артиллерийская 45-59

ул. Полоцкая 1, 45, 49,

ул. Серпуховская 28 (МАОУ лицей №17)

ул. Эльблонгская 1-11, 2-12, 18а

ул. Интернациональная 66- 76

б-р Южный 33-47

ул. О. Кошевого 45, 82-90

ул. Н. Карамзина 41-47, 55

ул. Интернациональная 9, 13-17

ул. У. Громовой 30-58, 30в, 50а, 64,

ул. Керченская 1, 1а, б, 2, 2а, 3, 4-16, 9-17

ул. Г. Тимофеевой 1-11, 2, 4, 14, 18

пер. Г. Тимофеевой 1-й 2, 2а, 7, 7а, 8-18, 11,

ул. Камская 10, 10а-д

пер. Камский 1-й 1, 6, 7, 9 15, 10, 12,16, 19

пер. Камский 2-й 2, 3-7, 4, 17о.

С 09.30 до 16.30 в связи с ремонтными работами электроэнергии нет по адресу: ул. Дзержинского 261.

С 14.00 до 15.00 не будет света на ул. Габайдулина 49, 56, 58, пр-кт Советский 285;

С 9.00 до 15.00 – в мкр. Чкаловск.

Холодное водоснабжение, в связи с ремонтом, будет отключено до 15.00 по следующим адресам:

ул. Старш. Дадаева 56,

пер. Ганзейский 1-41, 2-72,

ул. Краснокаменная 19,

пер. Арсенальный 1-13, 16-36, 17-77, 40-90, 95-103,

ул. А. Невского 188, 190б, 192.