В ГИБДД рассказали подробности ДТП под Полесском, в котором пострадали мама и ребенок

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Выяснились подробности серьезного ДТП под Полесском, которое случилось 8 марта. Напомним, на автодороге Полесск - Большаково столкнулись автобус и легковушка, в которой ехали мама и ребенок.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 61-летний водитель, управляя автобусом «Вольво», нарушил требование дорожного знака (преимущество встречного движения), выехал на мост и столкнулся с автомобилем марки «Киа».

41-летняя женщина-водитель «Киа» была госпитализирована, 11-летняя девочка, которая ехала с ней, получила телесные повреждения.

Проводится проверка.