В Калининграде мужчина и его лабрадор насмерть отравились угарным газом

Трагедия случилась вечером 8 марта в доме довоенной постройки на Каштановой аллее в Калининграде. В квартире насмерть отравились угарным газом 39-летний мужчина и его собака, пострадали трое детей. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что накануне мужчина поссорился с женой, она ушла с подругой отмечать 8 Марта. Вернувшись ночью, женщины увидели хозяина квартиры и пса на полу без признаков жизни.

Отмечается, что в квартире находились двое 11-летних детей и один девятилетний ребенок. Их спасло, что они находились в закрытой комнате.

«Вместе с бригадой скорой помощи на вызов приехали сотрудники газовой аварийной службы и сразу отключили котел и другие приборы. По данным источника, в дымоходе не было тяги, а вытяжку установили с нарушениями — в вентиляционный канал», - говорится в сообщении.