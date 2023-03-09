Юный теннисист из Калининграда победил на всероссийских соревнованиях в Архангельске

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Теннисист из Калининграда победил на соревнованиях всероссийского класса, которые собрали в Архангельске лучших юных спортсменов страны не старше 14 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, калининградец Алексей Осетров победил в пяти матчах подряд, в финале обыграв соперника из Казани.

Теперь наш спортсмен готовится представить регион и округ на первенстве России в Казани на турнире через три месяца.

Кроме того, он сможет принять участие в ряде престижных домашних соревнований.