Юный теннисист из Калининграда победил на всероссийских соревнованиях в Архангельске

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Фото: министерство спорта Калининградской области
Теннисист из Калининграда победил на соревнованиях всероссийского класса, которые собрали в Архангельске лучших юных спортсменов страны не старше 14 лет.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, калининградец Алексей Осетров победил в пяти матчах подряд, в финале обыграв соперника из Казани.
Теперь наш спортсмен готовится представить регион и округ на первенстве России в Казани на турнире через три месяца.
Кроме того, он сможет принять участие в ряде престижных домашних соревнований.