Жителям Калининграда массово поступают фейковые звонки об отмене всех социальных выплат

Жителям Калининградской области начали поступать звонки в мессенджерах от якобы Центра занятости Калининградской области, в которых людей информируют об отмене всех пособий и социальных выплат. Однако это фейковые звонки, пояснили в региональном правительстве.

«Эта информация ложная. Подобных решений нет. Данные звонки осуществляются из-за пределов РФ», - сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

В правительстве области призвали жителей не поддаваться на подобного рода провокации и всегда уточнять информацию в официальных источниках.