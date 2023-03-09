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НовостиПроисшествия9 марта 2023 12:46

В Калининграде 55-летний мужчина заманил домой двух 9-летних девочек и совратил их

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде 55-летний мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности детей.

Все случилось 10 июля 2022 года вечером. Негодяй угостил двух 9-летних девочек, играющих во дворе, ягодами смородины, а затем заманил домой.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина пригласил девочек к себе домой, якобы чтобы помочь варить из ягод компот. Девочки согласились, поскольку знали мужчину.

«Когда дети прошли в квартиру, он совершил в отношении них действия сексуального характера, не причинив им физического вреда, однако оказав отрицательное влияние на нормальное нравственное формирование их личностей», - рассказали в пресс-службе суда.

Уголовное дело передано в Калининградский областной суд.