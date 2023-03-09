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НовостиОбщество9 марта 2023 13:13

Под Калининградом обнаружено кладбище домашних животных

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Орловке Гурьевского района обнаружили незаконное кладбище домашних животных. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Речь идет сразу о нескольких захоронениях.

«Территория, прилегающая к захоронениям, представляет собой лесной массив, располагающийся в непосредственной близости от жилых домов, который также захламлен отходами производства и потребления», - отметили в ведомстве.

Коллективное обращение жителей поселка Орловка было перенаправлено для рассмотрения и реакции в Федеральную службу госрегистрации, кадастра и картографии, которая следит за использованием земель.