Под Калининградом обнаружено кладбище домашних животных

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Орловке Гурьевского района обнаружили незаконное кладбище домашних животных. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Речь идет сразу о нескольких захоронениях.

«Территория, прилегающая к захоронениям, представляет собой лесной массив, располагающийся в непосредственной близости от жилых домов, который также захламлен отходами производства и потребления», - отметили в ведомстве.

Коллективное обращение жителей поселка Орловка было перенаправлено для рассмотрения и реакции в Федеральную службу госрегистрации, кадастра и картографии, которая следит за использованием земель.