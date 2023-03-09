Житель Немана подрался, ограбил и обокрал в один день

В Немане подрались собутыльники: они хотели мирно выпить вечером, но вдруг повздорили.

44-летний местный житель оказался избит. Его сопернику этого показалось мало – он похитил у приятеля мобильный телефон, золотую печатку, банковскую карту, 3500 рублей и прихватил ключи от квартиры.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленника, неоднократно судимого 29-летнего мужчину, задержали в Славском районе, где он прятался в квартире своей знакомой. У него изъяли мобильник, деньги и ключи.

Также выяснилось, что часть денег с карты собутыльника он потратил, а затем вынес из его квартиры вещи.