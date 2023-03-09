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НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:42

В Калининграде мошенник обманул 83-летнего ветерана на 160 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

К 83-летнему жителю Калининграда обратились представители некоей коммерческой организации. Они вошли в квартиру к пенсионеру под предлогом оценки качества работоспособности электронных устройств.

Доверчивый пенсионер выслушал гостей – они убедили его установить в квартире реле контроля напряжения на 16 розетках. С ветерана взяли 160 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, только после вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле.