Калининград вошел в топ-3 самых популярных городов России для авиапутешествий этой весной

На весну-2023 больше всего перелетов внутри России запланировано по маршрутам Москва — Сочи, Москва — Минеральные Воды и Москва — Калининград.

Об этом сообщают аналитики сервиса «Туту», которые определили самые востребованные авианаправления.

Средний чек за билет из Москвы в Калининград составляет 9,3 тыс. рублей.

С вылетом из Санкт-Петербурга билеты берут чаще всего в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург.

Отмечается, что этой весной абсолютное большинство поездок (82,4%) запланировано по России. За границу летают не так часто, как раньше.

Для зарубежных перелетов россияне выбирают Узбекистан (15,1% спроса), Азербайджан (15%) и Турцию (12,1%). Средний чек за билет в Узбекистан из России на весну составляет 27,2 тыс. руб., в Азербайджан — 26,4 тыс. руб., а в Турцию – порядка 36,6 тыс. руб.