Жителей Калининграда приглашают на бесплатную юридическую консультацию

Бесплатная консультация юриста будет проходить в субботу, 18 марта с 11.00 в Центральной городской библиотеке имени Чехова (Московский пр-т, 39). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Консультирование проведет юрист общей юрисдикции с 16-летнем стажем Ирина Викторовна Парутина. Встречи проводятся индивидуально по жилищному, семейному, трудовому, земельному, наследственному, договорному праву, а также по вопросам банкротства. Продолжительность одной встречи — 15 минут. Обязательна предварительная запись по телефону 53-69-26.