В Калининграде на стройке под ковшом экскаватора пострадал 21-летний рабочий

Работники прокуратуры на строительной площадке. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

ЧП случилось днем 9 марта в Калининграде на строительной площадке на улице Челюскинской. Травмы получил рабочий.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 21-летнего парня задел оторвавшийся ковш экскаватора.

Рабочий был госпитализирован.

«По предварительным данным, срыв ковша произошел при повороте стрелы экскаватора во время устранения причин его неисправности», - рассказали в прокуратуре.

Организована проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.