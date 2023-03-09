В Калининграде на стройке под ковшом экскаватора пострадал 21-летний рабочий

Работники прокуратуры на строительной площадке.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
ЧП случилось днем 9 марта в Калининграде на строительной площадке на улице Челюскинской. Травмы получил рабочий.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 21-летнего парня задел оторвавшийся ковш экскаватора.
Рабочий был госпитализирован.
«По предварительным данным, срыв ковша произошел при повороте стрелы экскаватора во время устранения причин его неисправности», - рассказали в прокуратуре.
Организована проверка.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.