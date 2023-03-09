Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 марта 2023 17:58

В Калининграде на стройке под ковшом экскаватора пострадал 21-летний рабочий

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Работники прокуратуры на строительной площадке.

Работники прокуратуры на строительной площадке.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

ЧП случилось днем 9 марта в Калининграде на строительной площадке на улице Челюскинской. Травмы получил рабочий.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 21-летнего парня задел оторвавшийся ковш экскаватора.

Рабочий был госпитализирован.

«По предварительным данным, срыв ковша произошел при повороте стрелы экскаватора во время устранения причин его неисправности», - рассказали в прокуратуре.

Организована проверка.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.